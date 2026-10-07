Gratis Ganzenbordspel bij milieustraat in Drimmelen

Inwoners van Drimmelen krijgen tijdens de Nationale Wecycleweek een gratis Ganzenbordspel als ze oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren bij de milieustraat.

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Van 12 tot en met 18 oktober staat de Nationale Wecycleweek in het teken van recycling. De gemeente Drimmelen doet mee aan deze landelijke actieweek en vraagt inwoners om afgedankte spullen apart in te leveren. Wie dat doet bij de milieustraat, ontvangt een gratis Wecycle Ganzenbordspel. Let op: de voorraad is beperkt.

Door apparaten, lampen en batterijen goed te scheiden, kunnen grondstoffen en onderdelen opnieuw worden gebruikt. Veel oude spullen blijven vaak thuis liggen in een kast of lade, terwijl ze waardevolle materialen bevatten. Apart inleveren draagt bij aan een duurzamer gebruik van grondstoffen.

Nationale Wecycleweek

De Nationale Wecycleweek is een initiatief van Stichting OPEN. Deze landelijke actieweek draait om bewustwording rondom recycling en hergebruik van elektronische apparaten, lampen en batterijen. Het doel is om mensen te stimuleren hun oude spullen veilig in te leveren, zodat deze opnieuw verwerkt kunnen worden.

Drimmelen doet mee aan deze actie en hoopt met het Ganzenbordspel inwoners te motiveren om aan de slag te gaan met recycling. De Wecycleweek loopt nog tot en met 18 oktober.