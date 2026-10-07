Nieuwkuijkse basisschool wint textielrace

Basisschool Het Kompas in Nieuwkuijk heeft de Textiel Race Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gewonnen. Groep 6/7 van de school zamelde het meeste textiel in tijdens de actieperiode van 7 september tot en met 1 oktober. Als prijs krijgen de leerlingen een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg.

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De Textiel Race werd georganiseerd om leerlingen bewust te maken van het belang van hergebruik, reparatie en recycling. In totaal deden tien scholen mee aan de wedstrijd, waarbij de deelnemers zoveel mogelijk textiel inzamelden.

Op donderdagmiddag 1 oktober werd Het Kompas officieel uitgeroepen tot winnaar van de race. Wethouder Jeroen van den Bosch bracht het nieuws persoonlijk naar de school en reikte de prijs uit aan groep 6/7. De leerlingen reageerden enthousiast op het nieuws.

Bezoek aan Textielmuseum

De prijs voor de winnende groep is een volledig verzorgd schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Het museum biedt een educatief programma over de geschiedenis en toekomst van textiel. Dit sluit perfect aan bij de thema’s die tijdens de race werden behandeld.

De Textiel Race vond plaats in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Door de inzamelactie hebben de leerlingen niet alleen bijgedragen aan het verminderen van textielafval, maar ook geleerd hoe waardevol duurzaam omgaan met materialen kan zijn.