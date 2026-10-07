Zwembad Die Heygrave biedt zwemmen in de vroege ochtend

Zwembad Die Heygrave heeft een nieuw aanbod: vanaf oktober kun je op dinsdagen en donderdagen vroeg in de ochtend banen zwemmen. Het zwembad opent dan speciaal van zeven uur tot half negen.

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Zwembad Die Heygrave in de gemeente Vught biedt sinds 1 oktober een nieuwe mogelijkheid voor sportievelingen. Elke dinsdag en donderdag kun je daar vroeg in de ochtend baantjes trekken. Het zwembad opent dan extra vroeg, van zeven uur tot half negen.

Dit initiatief is bedoeld om mensen een actieve start van de dag te geven. Je kunt op je eigen tempo zwemmen, of juist gaan voor een intensieve workout voordat je aan het werk gaat. Het nieuwe tijdslot biedt ruimte voor zowel recreatief als fanatiek zwemmen.

Tickets verkrijgbaar

Toegang voor het vroege banen zwemmen kun je eenvoudig regelen. Tickets zijn beschikbaar aan de kassa van het zwembad. Ook online kun je ze aanschaffen via de webshop van Die Heygrave.

Met dit nieuwe aanbod wil het zwembad mensen stimuleren om gezond en sportief bezig te zijn. Het vroege tijdstip geeft extra flexibiliteit voor wie overdag weinig tijd heeft.