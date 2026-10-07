Wethouder Janine Spoor in gesprek met inwoners

Wethouder Janine Spoor is maandag 12 oktober in ’t Kwartier in Asten beschikbaar voor een informeel gesprek met inwoners. Tussen half acht en half negen ’s avonds kunnen geïnteresseerden zonder afspraak binnenlopen.

Gevonden voor jou

Inwoners van Asten, Heusden en Ommel kunnen regelmatig terecht bij wethouder Janine Spoor tijdens inloopmomenten. Op maandag 12 oktober is ze aanwezig in de foyer van ’t Kwartier in Asten. Het koffiemoment is bedoeld voor iedereen die een vraag heeft, een idee wil delen of gewoon nieuwsgierig is.

De gesprekken zijn laagdrempelig en informeel van opzet. Zowel jongeren, ouderen als betrokken inwoners zijn welkom. Een afspraak maken is niet nodig; iedereen kan vrij binnenlopen.

Deze koffiemomenten worden afwisselend georganiseerd in Asten, Heusden en Ommel. Ze bieden inwoners de kans om hun stem te laten horen en rechtstreeks met de wethouder van gedachten te wisselen.

Het volgende inloopmoment vindt plaats op maandag 12 oktober van half acht tot half negen ’s avonds in ’t Kwartier in Asten.