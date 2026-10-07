Beperking persoonsgegevens mogelijk in Valkenswaard

Inwoners van Valkenswaard kunnen een verstrekkingsbeperking aanvragen om te voorkomen dat sommige organisaties hun persoonsgegevens ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kerken of ziekenhuizen.

Gevonden voor jou

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie zoals geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en gegevens van ouders en kinderen van alle Nederlanders. De overheid gebruikt deze gegevens onder meer voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Naast de overheid mogen ook bepaalde maatschappelijke organisaties jouw gegevens opvragen. Wil je dat niet? Dan kun je een verstrekkingsbeperking aanvragen.

De beperking geldt niet voor overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. Ook kunnen gemeenten gegevens delen met bijvoorbeeld woningcorporaties of ziekenhuizen, maar nooit voor commerciële doeleinden. Bij een gerechtelijke procedure vraagt de gemeente eerst om jouw mening voordat gegevens worden verstrekt.

Aanvragen in Valkenswaard

In Valkenswaard kunnen inwoners een verstrekkingsbeperking aanvragen voor zichzelf en hun kinderen tot zestien jaar. Jongeren vanaf zestien moeten zelf een aanvraag indienen. Sta je onder curatele? Dan mag je curator dit regelen. Bij verhuizing blijft de beperking automatisch behouden, ongeacht of je binnen Valkenswaard of naar een andere gemeente verhuist.

De aanvraag kan digitaal met een DigiD via de website van de gemeente, of schriftelijk met een formulier dat je kunt downloaden. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente.