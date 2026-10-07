Leerlingen ontbijten met burgemeester Vermue in Zundert

Leerlingen van de Antoniusschool in Klein Zundert hebben samen met burgemeester Joyce Vermue ontbeten. Tijdens het jaarlijkse Burgemeestersontbijt werd gesproken over gezond eten en de herkomst van voedsel. Boerin Alana van Hees gaf een presentatie over kaas en koeien. Ook kinderburgemeester Faas vertelde over de kinderraad en hun doelen.

Gevonden voor jou

In het raadhuis van Zundert stond vanochtend alles in het teken van een gezond ontbijt. Burgemeester Joyce Vermue schoof aan met kinderen uit groep 6 van de Antoniusschool in Klein Zundert. Ze spraken over waarom een goed ontbijt belangrijk is voor een energieke start van de dag en de herkomst van ons eten.

De ontbijttafel was rijk gevuld met volkorenbrood, fruit, groente en zuivelproducten. De leerlingen kregen de kans om vragen te stellen aan de burgemeester. Zo wilden ze weten wat zij het liefst als ontbijt eet en waarom ontbijten helpt bij concentratie en leren op school.

Boerin legt kaas maken uit

Boerin Alana van Hees, die samen met haar familie een melkveehouderij runt, gaf de kinderen een kijkje in de wereld van kaas. Ze vertelde hoe kaas wordt gemaakt en liet de leerlingen proeven van haar producten. Volgens haar zijn gezonde koeien belangrijk voor de smaak van de melk en kaas die zij produceert.

Kinderburgemeester Faas aan het woord

Ook kinderburgemeester Faas was aanwezig bij het ontbijt. Hij vertelde de kinderen over de kinderraad en hun doelen voor dit jaar. Na zijn uitleg mochten de leerlingen vragen stellen over wat een kinderburgemeester doet en hoe zij bijdragen aan de gemeente.

Initiatief voor gezonde start

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt en heeft als doel het belang van gezond ontbijten onder de aandacht te brengen. Door samen te ontbijten leren kinderen niet alleen gezonde keuzes maken, maar ook waar hun eten vandaan komt. Het streven is dat elk kind dagelijks een gezond ontbijt heeft.