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Stroomstoring in Eindhoven: herstel verwacht rond kwart over zeven

In Eindhoven is sinds kwart over vier vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en het postcodegebied 5616 wordt getroffen. Naar verwachting is het probleem rond kwart over zeven opgelost.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Eindhoven. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten, maar het probleem begon rond kwart over vier.

Volgens de netbeheerder wordt het herstel rond kwart over zeven verwacht. De storing treft in ieder geval postcodegebied 5616GM. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

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