Meierijstad zet koers uit voor duurzame energie en warmte

De gemeente Meierijstad en woningcorporaties Area en Woonmeij hebben een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan betaalbare en duurzame energie- en warmteoplossingen.

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Met deze verklaring leggen de partijen gezamenlijke uitgangspunten vast voor de warmtetransitie en energievoorziening in Meierijstad. De focus ligt op oplossingen die sociaal, inclusief, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Daarbij houden zij rekening met de totale woonlasten van huurders en de impact op de samenleving. Ook willen zij voorkomen dat huidige keuzes betere oplossingen in de toekomst blokkeren.

De druk op het elektriciteitsnet speelt een belangrijke rol in de plannen. Verduurzaming van bestaande woningen, nieuwe woningbouw en veranderingen in de energievoorziening vragen allemaal ruimte op het net. Door hun kennis en investeringen beter op elkaar af te stemmen, hopen de gemeente, Area en Woonmeij tot haalbare en betaalbare oplossingen te komen.

Warmteprogramma en woningplannen

De intentieverklaring vormt de basis voor concrete projecten en investeringen. De gemeente werkt de komende jaren aan haar warmteprogramma, terwijl Area en Woonmeij plannen maken voor de verduurzaming van hun woningen. Door deze plannen tijdig naast elkaar te leggen, ontstaan nieuwe mogelijkheden en worden keuzes beter afgestemd.

Betaalbaarheid voor inwoners en de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet blijven belangrijke aandachtspunten. Met deze samenwerking willen de partijen voorkomen dat ieder afzonderlijk moet zoeken naar oplossingen, en werken zij gezamenlijk aan een toekomstbestendige energie- en warmtetransitie voor Meierijstad.

De intentieverklaring is op 7 oktober ondertekend door Patrick Barské, directeur-bestuurder van Area, Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij, en wethouder Jan van Burgsteden van Meierijstad.