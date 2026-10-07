Gemeenteraad Altena bespreekt begroting 2027 op 27 oktober

De gemeenteraad van Altena behandelt op 27 oktober de Begroting 2027. Tijdens een vergadering in Almkerk gaan fracties met elkaar in debat over de plannen van het college. Dit opiniërend debat begint om vier uur 's middags.

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De Begroting 2027 is gebaseerd op wensen en ambities die de gemeenteraad eerder dit jaar heeft vastgesteld. In juli formuleerden de raadsleden deze punten tijdens de behandeling van de Kaderbrief. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ideeën verwerkt in de begroting. Het document fungeert als een voorstel voor de uitvoering van activiteiten in het komende jaar.

Het debat vindt plaats in het gemeentehuis van Almkerk. Burgemeester Egbert Lichtenberg opent de vergadering om vier uur. Tijdens de bijeenkomst bespreken de fracties onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden. De complete agenda is beschikbaar via de gemeentelijke website.

Besluitvorming in november

Na de debatten op 27 oktober volgt op 10 november de definitieve besluitvorming over de begroting. Tijdens die vergadering wordt bepaald of de plannen zoals gepresenteerd worden goedgekeurd.

Voor inwoners is er de mogelijkheid om de vergadering live te volgen via een livestream en Altena TV. Ook kan de bijeenkomst op een later moment worden teruggeluisterd.