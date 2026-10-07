A59 en knooppunt Hooipolder: afsluitingen vanaf 16 oktober

De A59 en knooppunt Hooipolder zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober in beide richtingen afgesloten. Dit is nodig voor de laatste grote werkzaamheden aan het knooppunt. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Na deze afsluiting is het knooppunt grotendeels klaar.

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Van vrijdagavond 16 oktober om negen uur tot maandagochtend 26 oktober om vijf uur wordt de A59 in beide richtingen afgesloten. Deze werkzaamheden vormen de laatste stap in de verbetering van knooppunt Hooipolder, dat een belangrijk verkeersknooppunt is in de regio.

Aannemerscombinatie ALSÉÉN vernieuwt tijdens deze periode de verkeerslichten en past de opstelstroken en rijstroken aan. Hiermee worden de laatste grote verbeteringen aan het knooppunt afgerond. In het voorjaar van 2027 wordt alleen nog de bovenste laag van het asfalt vernieuwd.

Afsluitingen

De afsluitingen gelden voor meerdere trajecten rond het knooppunt. De A59 richting Zeeland en Rotterdam is dicht tussen Waalwijk en Oosterhout. Ook de A59 richting 's-Hertogenbosch is afgesloten vanaf knooppunt Hooipolder tot Waalwijk. Verder zijn de op- en afritten van en naar de A27 bij knooppunt Hooipolder niet toegankelijk.

De verbindingsweg van de A16 uit Rotterdam naar de A59 bij knooppunt Zonzeel is eveneens afgesloten. Wel blijft de verbindingsboog van de A59 uit Rotterdam en Zeeland naar de A27 richting Utrecht open. Verkeer vanuit Breda en Zeeland kan via de A16, A59 en knooppunt Hooipolder naar de A27 rijden.

Weggebruikers worden geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en omleidingen. Na deze werkzaamheden is het knooppunt klaar voor gebruik, op enkele asfaltwerkzaamheden in 2027 na.