Hilvarenbeek pakt jeugdcriminaliteit aan met nieuwe samenwerking

De gemeente Hilvarenbeek, politie en jongerenwerk hebben een convenant ondertekend om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Met de Lokale Persoonsgebonden Aanpak Jeugd willen zij signalen van zorg bij jongeren eerder delen en sneller ondersteuning bieden. Het doel is om problemen vroegtijdig aan te pakken en jongeren perspectief te bieden. De samenwerking richt zich op jongeren van 10 tot 23 jaar.

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De gemeente Hilvarenbeek, Politie Zeeland-West-Brabant en jongerenorganisatie R-Newt HEBE hebben op 6 oktober een convenant ondertekend. Hiermee starten zij de Lokale Persoonsgebonden Aanpak Jeugd (LPGA), een methode om jongeren die mogelijk dreigen af te glijden naar criminaliteit sneller te helpen.

Professionals krijgen regelmatig signalen dat een jongere ondersteuning nodig heeft, maar deze informatie is niet altijd direct beschikbaar voor alle betrokken organisaties. Door binnen de LPGA nauw samen te werken, kunnen zorgen eerder worden besproken en gedeeld. Dit maakt het mogelijk om sneller te bepalen welke hulp nodig is en gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen.

Jongeren van 10 tot 23 jaar

De aanpak richt zich specifiek op jongeren tussen de 10 en 23 jaar die mogelijk problematisch, grensoverschrijdend of crimineel gedrag vertonen. Betrokken organisaties, zoals scholen en jeugdhulpverlening, kunnen aansluiten als dat nodig is. Op deze manier ontstaat een brede samenwerking waarin preventie, begeleiding en veiligheid centraal staan.

De voortgang van elk plan wordt gezamenlijk gevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het uiteindelijke doel is om risico’s op criminaliteit te verkleinen en jongeren een positieve toekomst te bieden.

Privacy en gegevensbescherming

De samenwerking houdt rekening met privacy en informatiebeveiliging. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanpak worden verwerkt. Jongeren en hun ouders worden hierover geïnformeerd. De betrokken partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met gegevens.

Met deze Lokale Persoonsgebonden Aanpak Jeugd willen de gemeente Hilvarenbeek, politie en jongerenwerk niet alleen criminaliteit voorkomen, maar ook bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving voor alle jongeren.