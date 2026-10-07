Kruising Schorsstraat-Bredestraat weer open na werkzaamheden

De kruising Schorsstraat-Bredestraat is weer open voor verkeer. Het asfalt is vernieuwd en het werk aan de Schorsstraat gaat verder.

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In de gemeente Gilze en Rijen is de kruising van de Schorsstraat met de Bredestraat weer toegankelijk. Het asfalt op deze kruising is vernieuwd, waardoor verkeer hier weer kan doorrijden. Dit is een belangrijke stap in de werkzaamheden aan de Schorsstraat.

De Schorsstraat wordt ingericht als hoofdfietsroute. Naast een nieuwe verharding krijgt de weg een asfaltlaag met een gele kleur. Deze keuze is gemaakt vanwege de cultuurhistorische waarde van de omgeving.

Werkzaamheden gaan verder

Begin oktober zijn de onder- en tussenlaag van het asfalt op de Schorsstraat aangebracht. In de komende weken worden langs de weg grasbetontegels geplaatst. Deze tegels zorgen voor een stevige berm en een nettere afwerking.

In de week van 2 november wordt de definitieve gele asfaltdeklaag aangebracht. Hierna krijgt de kruising met de Hannie Schaftlaan een nieuwe inrichting. Deze kruising zal in de week van 9 november tijdelijk worden afgesloten voor verkeer.

De gemeente bedankt omwonenden en weggebruikers voor hun begrip tijdens de werkzaamheden.