Watertoren van Helmond te koop

De Watertoren van Helmond staat vanaf vandaag officieel te koop. Eerder probeerde de gemeente via een tender een nieuwe invulling te vinden voor het monumentale pand, maar dat mislukte. Nu wordt het hoogste gebouw van Helmond verkocht via een erkende makelaar.

Gevonden voor jou

De Watertoren, een herkenningspunt in het centrum van Helmond, is sinds begin 2024 weer in handen van de gemeente. Het gebouw biedt kansen voor herontwikkeling, passend bij het centrumperspectief waarin een levendig en aantrekkelijk centrum wordt nagestreefd. Het gebied rondom de toren, waaronder het 25 Septemberpark, ondergaat momenteel diverse veranderingen.

Bij de verkoop is gekozen voor een andere aanpak dan eerder. Waar de tender werkte met een erfpachtconstructie, wordt die eis nu losgelaten. Dit bleek een knelpunt bij het financieren van plannen door geïnteresseerde partijen. De verkoop via een erkende makelaar biedt meer mogelijkheden voor investeerders en kopers om het pand te ontwikkelen.

Selectiecriteria

Hoewel de erfpacht is losgelaten, blijven de overige eisen uit de tender gelden. Geïnteresseerden moeten een plan indienen dat bijdraagt aan de maatschappelijke kwaliteit en meerwaarde voor Helmond. Ook wordt gekeken naar economische haalbaarheid, inpassing in de omgeving en wat er gebeurt met de toren tot het in gebruik wordt genomen.

Een commissie beoordeelt de plannen en baseert zich op de eerder gestelde eisen. Daarbij worden ook een inwoner en ondernemer betrokken die eerder zijn geselecteerd. Dit moet zorgen voor een breed draagvlak binnen de stad.

Deadline en vervolg

Geïnteresseerden kunnen tot 15 november om twaalf uur ’s middags een bod uitbrengen en hun plan indienen. De makelaar organiseert kijkdagen en verspreidt het aanbod via verschillende netwerken. Als een geschikte partij wordt gevonden, maakt de gemeente verdere afspraken over de uitvoering van het plan.