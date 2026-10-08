Stroomstoring in Neerloon duurt tot vanavond

In Neerloon is sinds vanochtend rond negen uur een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. De netbeheerder verwacht dat de storing rond zes uur vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Neerloon, een kern binnen de gemeente Oss, begon vanochtend om vijf minuten voor negen. Het is nog niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom beheert, is bezig met herstelwerkzaamheden.

De storing treft postcodegebied 5356. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Naar verwachting zal de stroomvoorziening tegen zes uur vanavond weer hersteld zijn.