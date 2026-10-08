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Stroomstoring in Neerloon: oorzaak nog onbekend

In Neerloon, gemeente Oss, is sinds vanochtend een stroomstoring aan de gang. De storing begon om vijf voor negen en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond twaalf uur is opgelost.

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De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Het gaat om postcodegebied 5356 in Neerloon. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen getroffen zijn.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels, is bezig met het oplossen van de storing. Naar verwachting is het probleem rond twaalf uur vanmiddag verholpen.

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