Stroomstoring treft postcodegebied in Dongen

In Dongen is een stroomstoring ontstaan. De storing begon vanochtend rond vijf over negen. De oorzaak is nog onbekend, en het herstel wordt naar verwachting rond vier uur vanmiddag afgerond.

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De stroomstoring in Dongen treft postcodegebied 5104. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnetwerk in de regio, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder kan het probleem rond vier uur vanmiddag zijn opgelost, maar dit is een verwachting en geen garantie.