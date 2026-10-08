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Vergunning voor reclame Carnavalsvereniging in Eersel
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van reclame namens Carnavalsvereniging De Buurlanders. Dit mag bij activiteiten in 2027 en de vier daaropvolgende jaren.
Carnavalsvereniging De Buurlanders mag reclame plaatsen voor haar activiteiten in de gemeente Eersel. Deze toestemming geldt voor evenementen die plaatsvinden in 2027, 2028, 2029, 2030 en 2031.
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