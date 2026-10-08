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Kaartleesrit op 21 november deels door Zundert toegestaan
De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor een kaartleesrit die op 21 november 2026 deels door het grondgebied van de gemeente zal gaan.
De zogenaamde verklaring van geen bezwaar is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Zundert. Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 november en betreft een route die deels door de gemeente loopt.
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