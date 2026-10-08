Navigatie overslaan
Ontdek

Kaartleesrit op 21 november deels door Zundert toegestaan

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor een kaartleesrit die op 21 november 2026 deels door het grondgebied van de gemeente zal gaan.

Gevonden voor jou

De zogenaamde verklaring van geen bezwaar is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Zundert. Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 november en betreft een route die deels door de gemeente loopt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.