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Container op Markt in Zundert van 26 tot en met 29 oktober

Van 26 tot en met 29 oktober wordt een container geplaatst op Markt 18 in Zundert. De gemeente heeft hiervoor op 6 oktober een ontheffing verleend.

Gevonden voor jou

De container mag tijdelijk worden geplaatst op de genoemde locatie in Zundert. Het besluit is genomen door de burgemeester van de gemeente. Voor vragen over de ontheffing kun je contact opnemen met de gemeente Zundert via de gebruikelijke kanalen.

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