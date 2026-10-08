Schuur in Zundert wordt omgebouwd tot woning

In Zundert is een vergunning verleend voor het ombouwen van een schuur tot woning. Het gaat om een locatie aan de Veldstraat, waar onder andere een nieuwe uitweg wordt aangelegd.

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De gemeente Zundert heeft op 6 oktober 2026 de vergunning verstuurd. Het project betreft zowel bouwtechnische aanpassingen als het afwijken van regels binnen het omgevingsplan. Daarnaast wordt er een nieuwe uitweg aangelegd of aangepast. Met deze werkzaamheden wordt de schuur volledig omgebouwd tot woning.