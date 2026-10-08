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Elf woningen gepland op voormalig sportveld in Olland

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van elf grondgebonden woningen op het voormalige sportveld aan Achter de Kerk in Olland.

Gevonden voor jou

Het plan maakt woningbouw mogelijk op de locatie Achter de Kerk 1 tot en met 7 (oneven) en 2 tot en met 14 (even) in Olland, een dorp binnen Sint-Oedenrode. Het gebied waar de woningen komen, was eerder in gebruik als sportveld.

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