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Schijndel krijgt nieuwe brandveiligheidsmaatregelen

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor aanpassingen in de brandveiligheid op Van Berghenstraat 24 in Schijndel. Het gaat om het wijzigen van de brandcompartimentering en de manier van branddetectie.

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Bij brandcompartimentering worden gebouwen opgedeeld in kleinere delen om de verspreiding van vuur te beperken. Het aanpassen van branddetectie houdt in dat de manier waarop brand wordt opgespoord, bijvoorbeeld met sensoren of alarmsystemen, wordt vernieuwd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid in het pand te verbeteren.

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