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Bouw van vijf woningen in Sint-Oedenrode goedgekeurd
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van vijf woningen aan de Hildegard von Bingenstraat in Sint-Oedenrode.
Het besluit is op 6 oktober 2026 genomen en betreft de bouw van woningen op de adressen Hildegard von Bingenstraat 1 tot en met 5. Met deze vergunning wordt het mogelijk om op deze locatie nieuwe woningen te realiseren.
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