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Autolaadkraan tijdelijk geplaatst aan Rulstraat in Geldrop

Op 21 oktober wordt een autolaadkraan geplaatst aan de Rulstraat in Geldrop. De kraan zal er staan tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De autolaadkraan wordt tijdelijk geplaatst op Rulstraat 8 in Geldrop. Een autolaadkraan is een type kraan dat vaak gebruikt wordt om zware materialen te verplaatsen, zoals bouwmateriaal. Het exacte tijdsbestek van de werkzaamheden is van acht uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

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