Nieuwe bushalte komt aan Heerseweg in Veldhoven

Er komt een nieuwe bushalte aan de Heerseweg in Veldhoven. Het besluit hiervoor is genomen door het gemeentebestuur, na een verzoek van bewoners die de afstand naar bestaande haltes te groot vinden.

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De nieuwe bushalte wordt geplaatst ter hoogte van nummer 125 aan de Heerseweg. Het besluit omvat het aanbrengen van verkeersborden, markeringen en andere fysieke voorzieningen. De busmaatschappij heeft al ingestemd met het verzoek van de bewoners, en het verkeersbesluit was de volgende stap.