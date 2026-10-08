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Gehandicaptenparkeerplaats bij Emmasingel in Vught
De gemeente Vught heeft een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen bij Emmasingel 9. Het verkeersbesluit moet zorgen voor een betere toegankelijkheid voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.
De nieuwe parkeerplaats komt aan de achterkant van Emmasingel 9 en is bedoeld om de loopafstand tussen woning en voertuig zo kort mogelijk te maken. De gemeente heeft de locatie als veilig beoordeeld en overleg gehad met de politie, die akkoord is gegaan. De parkeerplaats krijgt een verkeersbord met kenteken en is openbaar toegankelijk.
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