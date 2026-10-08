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Reclameborden voor Bergeijkse Kwist 2027 mogen worden geplaatst

In Bergeijk is een vergunning verleend voor het plaatsen van tien reclameborden ter promotie van de Bergeijkse Kwist 2027. De borden staan vanaf 18 oktober tot en met 1 november 2026 in Kern Bergeijk.

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De vergunning is op 6 oktober verstuurd. De borden zijn bedoeld om aandacht te vragen voor de Bergeijkse Kwist, een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt. Het gaat om tien borden die tijdelijk worden geplaatst in het centrum van Bergeijk.

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