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Vluchttrap en brandveiligheidsmaatregelen bij pand in Waalwijk

Bij een pand aan de Grotestraat in Waalwijk komt een vluchttrap en worden brandveiligheidsmaatregelen getroffen. Het college heeft de vergunning daarvoor op 6 oktober verleend.

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Het besluit betreft zowel technische bouwwerkzaamheden als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de plannen afwijken van het standaard bestemmingsplan. De vergunning is bedoeld om het pand veiliger te maken in geval van brand.

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