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Waalwijk verleent vergunning voor werkzaamheden Valkenvoortweg

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan de Valkenvoortweg 11. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor dwarsregeltransformatoren.

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De vergunning is op 6 oktober bekendgemaakt en betreft diverse activiteiten, zoals technische bouwactiviteiten en werkzaamheden buiten het bestemmingsplan. De locatie aan de Valkenvoortweg in Waalwijk wordt voorbereid voor het plaatsen van transformatoren, die elektriciteit regelen.

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