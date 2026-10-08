Ontheffing voor geluid- en lichthinder in Oosterhout

In Oosterhout is een ontheffing verleend voor geluid- en lichthinder op de Wilhelminalaan en Burgemeester Holtroplaan. De ontheffing geldt van 21 tot en met 23 oktober.

Gevonden voor jou

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten die mogelijk zorgen voor extra geluid en licht in de omgeving. Dit besluit is genomen onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een tijdelijke situatie op de Wilhelminalaan en Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout.