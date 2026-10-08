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Steigeruitbreiding in Cuijk toegestaan
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een steiger aan het water bij Waterkering 2 in Cuijk. Het besluit is op 5 oktober genomen.
De vergunning geldt voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het uitbreiden van de steiger zorgt voor veranderingen aan de waterkant op de genoemde locatie. Het besluit is definitief, maar belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken.
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