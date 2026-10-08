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Vergunning voor verbouwing woonhuis in Maarheeze deels verleend

De gemeente Cranendonck heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouwing van een woonhuis aan de Sperwerlaan in Maarheeze.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 30 september en betreft een gedeeltelijke omgevingsvergunning. Het gaat om technische bouwactiviteiten en het aanpassen van het omgevingsplan voor de bouw. De vergunning heeft betrekking op de locatie Sperwerlaan 16.

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