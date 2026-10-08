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Arbeidsmigranten krijgen tijdelijke wooneenheden in Asten

De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor tijdelijke woningen aan de Heesakkerweg. Deze wooneenheden zijn bedoeld voor arbeidsmigranten en mogen tien jaar blijven staan.

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De vergunning vervangt een eerder besluit uit 2024. Het gaat om de plaatsing van wooneenheden op adressen aan de Heesakkerweg in Asten. Het doel is om arbeidsmigranten te huisvesten voor een periode van maximaal tien jaar.

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