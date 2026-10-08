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De Roef in Sleeuwijk krijgt 30 km/u-zone

De Roef in Sleeuwijk krijgt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Rijksstraatweg en De Nieuwe Roef. De gemeente Altena heeft het besluit genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

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Om de nieuwe snelheid af te dwingen, worden verkeersdrempels geplaatst op het hele traject. De gemeente wil hiermee risico’s voor fietsers en voetgangers verminderen. Het huidige wegprofiel en de snelheid van het verkeer zorgen nu voor onveilige situaties. Zowel de politie als omwonenden zijn betrokken bij de besluitvorming.

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