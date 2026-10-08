Nieuwe website helpt woningzoekenden bij sociale huur

Sinds 6 oktober is de landelijke website socialehuurwoning.nl live. Deze website helpt woningzoekenden snel de juiste regionale verhuurwebsite te vinden om zich in te schrijven voor een sociale huurwoning. Ook Zuidoost-Brabantse woningzoekenden kunnen via deze website bij Wooniezie terecht. Het initiatief komt uit de sociale huursector zelf.

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De nieuwe website socialehuurwoning.nl biedt woningzoekenden een centraal startpunt in hun zoektocht naar een sociale huurwoning. Door te zoeken op regio, gemeente of plaats worden zij direct doorgelinkt naar de juiste regionale verhuurwebsite van woningcorporaties. Hier kunnen zij zich inschrijven en reageren op het beschikbare woningaanbod.

Het idee komt van The Circle, een samenwerking tussen acht regionale verhuurwebsites voor sociale huurwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, brancheorganisatie Aedes en de Woonbond steunen het initiatief. De website is ontworpen om eenvoudig en overzichtelijk te zijn, zodat gebruikers snel de juiste informatie vinden.

Ook Wooniezie doet mee

Voor woningzoekenden in Zuidoost-Brabant is Wooniezie de aangesloten verhuurwebsite. Het woningaanbod van corporaties en de lokale regelgeving, bepaald door gemeenteraden, zorgen ervoor dat regionale verschillen blijven bestaan. Socialehuurwoning.nl helpt woningzoekenden deze verschillen te overbruggen door hen door te verwijzen naar de juiste website.

De website vermeldt alleen verhuurwebsites van woningcorporaties en geen commerciële aanbieders. Dit moet zorgen voor meer transparantie en betrouwbaarheid binnen de sociale huursector. De initiatiefnemers verwachten dat socialehuurwoning.nl bijdraagt aan een eenvoudiger en overzichtelijker woningmarkt.