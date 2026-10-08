Kinderboekenweek in Budel-Schoot: 'Spot aan!'

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van ‘Spot aan!’. Wethouder Ploos van Amstel heeft voorgelezen aan leerlingen van basisschool de And’re Wijze in Budel-Schoot.

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Tijdens de Kinderboekenweek wordt het plezier van lezen gevierd. Het thema ‘Spot aan!’ nodigt kinderen uit om in de schijnwerpers te staan en hun fantasie de vrije loop te laten. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd om kinderen enthousiast te maken voor boeken en verhalen.

In Budel-Schoot heeft wethouder Ploos van Amstel een hoofdstuk uit het kinderboekenweekgeschenk ‘Terug naar de schoenenboom’ voorgelezen aan groep vijf en zes van basisschool de And’re Wijze. Na het voorlezen konden de kinderen hierover napraten en hun eigen ideeën delen.

De Kinderboekenweek benadrukt hoe belangrijk lezen is voor de ontwikkeling van kinderen. Boeken bieden niet alleen ontspanning, maar ook een wereld vol fantasie, spanning en avontuur. Met activiteiten zoals deze hoopt men kinderen te inspireren om zelf meer te lezen.

Het kinderboekenweekgeschenk wordt jaarlijks uitgebracht en is vaak een favoriet onder jonge lezers. Dit jaar staat het boek in het teken van ontdekken en verhalen delen. De Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag, waardoor er volop gelegenheid is om aan evenementen deel te nemen.