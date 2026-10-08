Webinar over onderhoud van monumenten

Op 13 oktober organiseren Monumentenwacht Nederland en het Restauratiefonds een webinar over het onderhoud van monumenten. Het online evenement, dat plaatsvindt van half acht tot negen uur ’s avonds, biedt eigenaren van monumenten praktische tips en advies.

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Het webinar ‘Vraag me alles over het onderhoud van monumenten’ richt zich op het voorkomen van schade en hoge kosten door achterstallig onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan lekkende goten, schilderwerk dat aandacht nodig heeft of funderingen die zorgen baren. Experts geven praktische adviezen en beantwoorden vooraf ingestuurde vragen.

Organisatoren Monumentenwacht Nederland en het Nationaal Restauratiefonds bieden tijdens het webinar ondersteuning en informatie over preventief onderhoud. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Online bijeenkomst

Het evenement wordt gehouden op 13 oktober en vindt volledig online plaats. Het begint om half acht ’s avonds en duurt anderhalf uur. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden en hun vragen insturen.

Volgens de initiatiefnemers begint behoud met goed onderhoud. Het webinar helpt eigenaren van monumenten met praktische handvatten om hun erfgoed in goede staat te houden.