Dag van de Ondernemer gevierd met ontbijt in Beers

Op vrijdag 20 november organiseert de gemeente Land van Cuijk een ondernemersontbijt in Beers. De bijeenkomst is onderdeel van de landelijke Dag van de Ondernemer en vindt plaats in de Lambertuskerk.

Gevonden voor jou

Tijdens het ondernemersontbijt deelt voormalig topsporter Kim Lammers haar visie op leiderschap, verbinding en samenwerking. Ook wethouder David Sölez en bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente zullen aanwezig zijn om met de ondernemers in gesprek te gaan.

Het evenement duurt van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags en is gratis toegankelijk voor ondernemers uit de regio. De gemeente vraagt wel om vooraf aan te melden. Meer informatie over het aanmelden en het programma wordt later bekendgemaakt.

Inspiratie en netwerken

Het ontbijt biedt ondernemers de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Volgens de gemeente ontstaan door samenwerking en het delen van ideeën nieuwe kansen, die bijdragen aan een sterker ondernemingsklimaat in het Land van Cuijk.

De Lambertuskerk, waar de bijeenkomst plaatsvindt, is te vinden aan Kerkeveld 2 in Beers. Ondernemers die vragen hebben kunnen contact opnemen via het e-mailadres [email protected].