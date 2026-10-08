Nep QR-code gevonden op laadpaal in Schijndel

Op een laadpaal aan de Bunderstraat in Schijndel is een nep QR-code ontdekt. De sticker leidde naar een frauduleuze website en is inmiddels verwijderd.

Gevonden voor jou

Op een openbare laadpaal aan de Bunderstraat 8 in Schijndel is een nepsticker met een QR-code aangetroffen. Deze sticker was over de originele QR-code van de laadpaal geplakt.

De nep QR-code kon gebruikers doorsturen naar een valse website of een nepaccount. Oplichters proberen op die manier persoonlijke gegevens en betaalinformatie te bemachtigen. Direct na ontdekking is de sticker verwijderd.

Controle bij andere laadpalen

Na het incident zijn ook andere openbare laadpalen in de omgeving van de Bunderstraat gecontroleerd op verdachte stickers of aanpassingen. Hierbij zijn geen verdere onregelmatigheden gevonden.

Gebruikers van openbare laadpalen wordt geadviseerd extra alert te zijn. Betaal bij voorkeur via een laadpas of de officiële app van je laadpasaanbieder. Controleer altijd of informatie op de laadpaal origineel en onbeschadigd is.

Let op verdachte QR-codes

Bij twijfel over een QR-code is het belangrijk te controleren of de website overeenkomt met de officiële aanbieder van de laadpaal. Vermijd het delen van persoonlijke of betaalgegevens via onbekende websites.

Heb je een verdachte sticker, QR-code of andere manipulatie op een laadpaal gezien? Neem dan contact op met de exploitant van de laadpaal. Het telefoonnummer staat vermeld op de laadpaal. Ook kun je de gemeente informeren.