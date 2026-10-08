Denk mee over ondernemersevents in Moerdijk

Gemeente Moerdijk onderzoekt hoe zij meer bijeenkomsten voor ondernemers kan organiseren. Via een enquête kunnen ondernemers hun wensen en ideeën doorgeven. De enquête is tot 1 december in te vullen.

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De gemeente Moerdijk organiseert al diverse bijeenkomsten voor ondernemers, zoals het jaarlijkse ondernemersontbijt. Nu wil de gemeente weten wat er verder speelt onder ondernemers en waar behoefte aan is.

Om meer inzicht te krijgen, is er een enquête opgesteld. De resultaten daarvan moeten helpen om toekomstige evenementen beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de ondernemers. Het invullen van de enquête kost ongeveer twee minuten.

Reacties tot 1 december

Ondernemers kunnen hun ideeën en reacties doorgeven tot 1 december. De gemeente kijkt vervolgens welke nieuwe bijeenkomsten mogelijk georganiseerd kunnen worden.

Met deze aanpak hoopt Moerdijk ondernemers nog beter te ondersteunen en de samenwerking te versterken.