Vrijwilligers gezocht in Son en Breugel voor energiebesparing

Son en Breugel zoekt vrijwilligers om bewoners te helpen met energiebesparing. Ze delen en installeren kleine maatregelen zoals ledlampen en tochtstrips.

Gevonden voor jou

In Son en Breugel is een oproep gedaan voor vrijwilligers die willen helpen bij energiebesparing. Deze vrijwilligers brengen kleine maatregelen zoals waterbesparende douchekoppen en tochtstrips langs bij inwoners thuis. Het doel is om bewoners te ondersteunen in het verlagen van hun energierekening en tegelijkertijd bij te dragen aan een beter klimaat.

De vrijwilligers krijgen een korte training en begeleiding. Daarnaast ontvangen ze de benodigde materialen om hun werk goed te kunnen doen. De organisatie benadrukt dat een paar uur per week of maand al voldoende is om een verschil te maken.

Contact met bewoners

Naast een affiniteit met duurzaamheid, is het belangrijk dat vrijwilligers goed contact kunnen maken met bewoners. Het werk biedt niet alleen een zinvolle ervaring, maar ook nieuwe contacten en waardering. Samen wil de organisatie energie besparen toegankelijk maken voor iedereen.

De oproep is gericht op mensen die graag iets willen betekenen voor hun buurt en een duurzamere toekomst willen helpen realiseren. De actie is een lokaal initiatief dat aansluit bij bredere inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.