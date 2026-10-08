GRIP-wagen verzamelt oude spullen gratis

In Steenbergen kun je oude spullen gratis inleveren bij de GRIP-wagen. Het gaat om kleine hoeveelheden kapotte of afgedankte spullen, zoals kinderspeelgoed, verfblikken en fietsbanden. Kijk op de website van de gemeente voor locaties en tijden.

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De GRIP-wagen biedt inwoners van Steenbergen de mogelijkheid om gratis hun grondstoffen en oude spullen in te leveren. Het gaat om materialen die niet meer gebruikt worden, zoals kapotte kinderspeelgoed van hard plastic, stukjes hout, plantenpotten en piepschuim. Ook lekke fietsbanden, oude stoeptegels en lege verfblikken kunnen worden afgegeven.

Deze service is bedoeld voor kleine hoeveelheden afval die niet in de gewone container passen. Het initiatief moet bijdragen aan een duurzamere verwerking van grondstoffen en afvalscheiding binnen de gemeente.

Alle locaties online

De GRIP-wagen staat op verschillende plekken in Steenbergen. Voor een overzicht van alle data en locaties kun je kijken op de website van de gemeente. Hier vind je ook meer informatie over welke materialen precies worden aangenomen.

De gemeente benadrukt dat het gratis inleveren alleen geldt voor particulieren en niet voor bedrijven. Zo blijft de service toegankelijk voor alle inwoners van Steenbergen.