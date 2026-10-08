Verkeerslichten Middellaan tijdelijk buiten gebruik

Van 12 tot 15 oktober worden de verkeerslichten bij de kruising Middellaan - Heistraat (N629) - Groenstraat vernieuwd. Verkeer wordt tussen zes uur 's ochtends en acht uur 's avonds geregeld door verkeersregelaars.

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De kruising Middellaan - Heistraat (N629) - Groenstraat krijgt nieuwe verkeerslichten. Tijdens de werkzaamheden, die plaatsvinden van 12 tot 15 oktober, zijn de lichten buiten werking. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer tussen zes uur 's ochtends en acht uur 's avonds veilig kan doorrijden.

Om de klus te klaren, sluit de aannemer een rijstrook af. Het verkeer wordt met tijdelijke verkeerslichten en verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Fietsers kunnen gebruikmaken van een speciale oversteek. Door een snelheidsverlaging naar dertig kilometer per uur kan het verkeer wel enige vertraging ondervinden.

Vergelijkbare werkzaamheden

Van 19 tot 22 oktober zijn er vergelijkbare werkzaamheden gepland bij de kruising Heistraat (N629) - Hoogstraat in de gemeente Oosterhout. Ook daar zullen verkeersmaatregelen van toepassing zijn.

Bij vragen over de werkzaamheden kunnen bewoners contact opnemen met de aannemer. Het e-mailadres is beschikbaar in de officiële aankondiging.