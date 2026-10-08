Rookmelders sinds 2022 verplicht in huis

Rookmelders zijn sinds 2022 verplicht op elke verdieping van een woning. Controleer vandaag nog of je er voldoende hebt hangen, want ze kunnen levens redden.

Gevonden voor jou

Een rookmelder waarschuwt je bij brand en rook, waardoor je meer tijd hebt om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Veel mensen denken dat ze rook zullen ruiken tijdens het slapen, maar dat is niet waar. Tijdens je slaap werkt je reukvermogen niet goed, wat het belang van rookmelders extra onderstreept.

Brand en rook verspreiden zich snel, vaak binnen een paar minuten. Een rookmelder kan geen brand voorkomen, maar geeft wel direct een waarschuwing. Hierdoor kun je tijdig 1-1-2 bellen en actie ondernemen.

Rookmelder ophangen

Het ophangen van een rookmelder is eenvoudig en kan vaak zonder boren. Veel modellen hebben een handige plakstrip waarmee je ze direct kunt bevestigen. Lukt het niet zelf? Vraag dan hulp aan een familielid, vriend of buur. Voor mensen die doof of slechthorend zijn, bestaan er speciale rookmelders met trilalarm en flitslicht.

Heb je nog geen rookmelders op iedere verdieping? Check, koop en plak ze vandaag nog. Zo maak je je woning veiliger voor jezelf en anderen.