250 bladkorven geplaatst in Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen plaatst deze week 250 bladkorven in woonstraten met veel bomen. Dat moet helpen om overlast door vallende bladeren te verminderen. De korven zijn alleen bedoeld voor bladeren en worden op strategische plekken verdeeld.

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De gemeente heeft niet genoeg bladkorven om er in iedere straat één neer te zetten. Daarom wordt gekeken naar het gebruik van de korven in voorgaande jaren. Korven die toen snel vol zaten, krijgen opnieuw een plek. Straatlocaties waar korven juist weinig werden gebruikt, komen niet in aanmerking.

Het is belangrijk dat de korven alleen worden gebruikt voor bladeren uit het openbaar gebied. Eigen tuinafval, zoals takken en plantenresten, hoort in de groenbak. Deze bak wordt elke twee weken gratis geleegd door de gemeente. Ook bij de milieustraat kunnen inwoners gratis hun tuinafval kwijt.

Extra veegwagens en bladmulch

Om de straten schoon te houden, zet Gilze en Rijen extra veegwagens in. Het verzamelde blad wordt verwerkt tot bladmulch, een compost die wordt gebruikt als voedingsstof voor planten en bloemen. Op sommige locaties blijft het blad bewust liggen. Dit biedt voeding voor de bodem en een schuilplek voor dieren zoals egels.

Inwoners wordt aangeraden om ook in hun eigen tuin bladeren te laten liggen. Dit beschermt planten tegen kou en zorgt voor betere groei in het voorjaar. Bladeren kunnen dus niet alleen overlast veroorzaken, maar ook voordelen hebben voor de natuur.