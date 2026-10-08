Lotgenotenbijeenkomst over borstkanker in Eindhoven

Op maandag 26 oktober vindt een lotgenotenbijeenkomst voor mensen met borstkanker plaats in het PSV Stadion in Eindhoven. Tijdens deze avond kunnen deelnemers ervaringen delen en meer leren over onderwerpen zoals overgangsklachten, anti-hormonale therapie en seksualiteit.

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De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 21.00 uur en begint met een inloop vanaf 18.00 uur. Het evenement richt zich op patiënten die te maken hebben met borstkanker en biedt een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en steun te vinden.

Naast het delen van persoonlijke ervaringen worden er ook informatieve sessies gehouden. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals leefstijl, seksualiteit en hoe om te gaan met klachten die ontstaan door behandelingen zoals anti-hormonale therapie.

De bijeenkomst vindt plaats in het PSV Stadion in Eindhoven, een centraal gelegen locatie die goed bereikbaar is. Het programma is bedoeld om deelnemers te ondersteunen in hun herstelproces na borstkanker.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Meer informatie over hoe je je kunt inschrijven, is beschikbaar via de organisatie.