Gemeente Zundert zet stappen voor meer inclusie

De gemeenteraad van Zundert heeft de Lokale Inclusie Agenda 2026-2030 vastgesteld. Met deze plannen wil de gemeente zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Een van de eerste acties is het uitbreiden van openbare toiletten. Ook wordt een netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet.

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De Lokale Inclusie Agenda richt zich op toegankelijkheid en inclusie in Zundert. Het doel is dat iedereen, ongeacht beperkingen, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De gemeente wil dit realiseren door inclusie onderdeel te maken van beleid, dienstverlening en de leefomgeving.

Een van de eerste stappen is het plaatsen van meer openbare toiletten. Momenteel zijn er slechts twee openbare toiletten beschikbaar, wat onvoldoende is voor bijvoorbeeld ouderen, ouders met jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een maag-, darm- of leveraandoening. Ondernemers en organisaties worden aangemoedigd om hun toiletten beschikbaar te stellen tijdens openingstijden.

Netwerk van ervaringsdeskundigen

Daarnaast start Zundert met het opbouwen van een netwerk van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen vanuit hun ervaring knelpunten aangeven en oplossingen bedenken die echt werken. De gemeente hoopt dat inwoners zich aanmelden om hieraan bij te dragen.

Het principe ‘Niets over ons, zonder ons’ staat centraal in de agenda. Inwoners, organisaties en ondernemers worden actief betrokken bij de uitvoering. Dit gebeurt onder meer via een speciale participatiewebsite waar ideeën en suggesties kunnen worden gedeeld.

Lange termijn en directe acties

De Lokale Inclusie Agenda is opgesteld op basis van de VNG-routekaart, het toekomstbeeld Zundert2040 en de Omgevingsvisie Zundert Floreert. Het plan richt zich op vier thema’s: fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, sociale inclusie en bewustwording. Naast lange termijnplannen bouwt de gemeente voort op bestaande activiteiten zoals sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking en initiatieven tegen eenzaamheid.

Met deze agenda zet Zundert een belangrijke stap richting een inclusieve samenleving. De gemeente benadrukt dat inclusie geen tijdelijk project is, maar een structurele manier van werken die in alle aspecten van beleid en uitvoering thuishoort.