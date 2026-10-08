Groep 8 ontbijt met burgemeester en wethouders

Leerlingen van groep 8 van Basisschool De Bussel hebben ontbeten met de burgemeester en wethouders. Tijdens het Burgemeestersontbijt stond gezond eten centraal.

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De gemeente heeft vanochtend meegedaan aan het jaarlijkse Burgemeestersontbijt. Hierbij schoof een schoolklas aan bij het ontbijt met de burgemeester en wethouders. Dit jaar kreeg groep 8 van Basisschool De Bussel deze bijzondere kans.

Tijdens het ontbijt werd met de leerlingen gesproken over het belang van gezond eten. Het menu was samengesteld volgens de Schijf van Vijf, een richtlijn voor gezonde voeding. Er stonden onder andere volkorenbrood, kaas, pindakaas, fruit en zuivel op tafel.

Ontbijtpakket verzorgd

Het ontbijtpakket was verzorgd door Het Nationaal Schoolontbijt. Deze organisatie stimuleert kinderen om gezond te ontbijten, omdat een goede start van de dag belangrijk is voor concentratie en energie.

Het Burgemeestersontbijt is een initiatief waarbij gemeentes het belang van een gezond ontbijt onderstrepen. Door kinderen actief te betrekken, hoopt men hen bewuster te maken van gezonde eetgewoonten.