Stroomstoring treft Terheijden, herstel verwacht rond drie uur

De stroomstoring in Terheijden is opgelost. De storing begon rond één uur vanmiddag en trof minder dan 10.000 adressen in de gemeente Drimmelen. Na slechts drie minuten waren alle problemen verholpen.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen, onderzoekt wat er precies is misgegaan.

De getroffen postcodes lagen verspreid over een groot deel van Terheijden, waaronder de gebieden 4844, 4845 en 4921. De storing begon om twee minuten voor één en was om één over één alweer opgelost.