Steenbergen doet mee aan Nationale Wecycleweek

De gemeente Steenbergen vraagt tijdens de Nationale Wecycleweek aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. De actieweek vindt plaats van 12 tot 18 oktober.

Gevonden voor jou

Van 12 tot 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Wecycleweek. In Steenbergen worden inwoners opgeroepen om oude apparaten, lampen en batterijen apart in te leveren bij een inleverpunt. Dit voorkomt dat waardevolle grondstoffen verloren gaan en helpt brandgevaar door verkeerd weggegooide batterijen te vermijden.

Veel oude apparaten belanden nog in de prullenbak of blijven liggen in kasten en lades. Door deze spullen apart in te leveren, kunnen materialen hergebruikt worden. Dit vermindert de hoeveelheid afval die verwerkt moet worden en draagt bij aan een duurzamere afvalverwerking.

Praktische informatie

Bij de milieustraat aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen kun je deze spullen tijdens de actieweek inleveren. Als extraatje ontvang je een Ganzenbord-spel cadeau, zolang de voorraad strekt. De milieustraat is geopend op woensdag en vrijdag van half negen tot half één en van één uur tot half zes, donderdag van half tien tot half één en van één uur tot zeven uur ’s avonds, en zaterdag van acht uur tot één uur ’s middags.

De gemeente hoopt dat veel inwoners gebruikmaken van deze gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Door afgedankte spullen apart in te leveren, wordt de afvalverwerking eenvoudiger en kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden.